SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı - Son Dakika
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SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı

08.05.2022 15:16

SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktıErcan ATA-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat başkanlığı binasında sporseverlerin ziyaretine açıldı.

SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı

Ercan ATA-Oğuzhan DEMİR/ANKARA,(DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat başkanlığı binasında sporseverlerin ziyaretine açıldı.

Üzerinde Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu yazan kupa 74 cm uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru, kupaya ilham vermesinde önemli rol oynadı. Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonra da şampiyonlara verilen kupalarda da yerini alacak.

SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı
SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı
SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı
SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı
SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı
SPOR Şampiyonluk kupası görücüye çıktı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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