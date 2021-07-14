ŞAMPİYONLUK KUPASI İSKENDERUN'DA - Son Dakika

İSKENDERUN Beşiktaşlılar Derneği tarafından gerçekleştirilen kutlama balosuna katılan silah-beyazlı takıma gönül verenler şampiyonluklarını büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalara İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hakan Daltaban ile taraflar katıldı. Müzik eşliğinde bahçeye çıkarılın şampiyonluk kupası geceye katılan taraftarlar ve protokol üyelerinin coşkulu alkışlarıyla karşıladı. Beşiktaşlılar İskenderun Dernek Başkanı Sedat Uysal renklerine gönül verdikleri siyah-beyazlı takımın çok zor şartlarda ve inanarak kazandığı şampiyonluğun büyük bir başarı hikayesine dikkat çekti.