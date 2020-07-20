Şampiyonluk Kupası'nı alan Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Şampiyonluk Kupası'nı alan Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:55 Kaynak: İHA
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