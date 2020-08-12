Şampiyonluk Kupası'nı Başakşehir kaldırdı, Fenerbahçe konuşuldu - Son Dakika

Şampiyonluk Kupası'nı Başakşehir kaldırdı, Fenerbahçe konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı temmuz ayı raporunu açıkladı.

Şampiyonluk Kupası'nı Başakşehir kaldırdı, Fenerbahçe konuşuldu, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı temmuz ayı raporunu açıkladı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği temmuz ayında en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler de belirlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir müddet ertelenen ve yaz aylarında yeniden oynanan 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu 34'üncü ve son haftada oynanan maçların ardından sona erdi. Yıllardır üst sıralarda yer alarak şampiyonluk kovalayan İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir, istikrarlı çıkışını sürdürerek 2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sezon başında Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde de başarılı sonuçlar almaya devam etti. Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan 6'ncı takım olan Başakşehir, sergilediği futbolla takdir topladı. Trabzonspor ise Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olurken, kupayı 9'uncu kez müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

Medipol Başakşehir'in şampiyon olarak tamamlandığı ligde, 1'inci Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen takımlar oldular. Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrası Yönetim Kurulu oy birliği ile alınan karara göre; Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme olmayacağına ve Süper Lig 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına karar verildi. Böylelikle Süper Lig'e veda edeceği düşünülen MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un önümüzdeki sezonda da Süper Lig'de devam edeceği kesinleşti.

Futbolda şike davası ertelendi

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'futbolda şike' davasında alınan kararı 'usul eksikliği' nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu. 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 36 sanığın yargılandığı 'Futbolda sözde şike kumpası' davası yeniden görüldü. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık yönünden dosyanın ayrılmasına ve yeni duruşmanın 6 Kasım'a ertelenmesine karar verdi.

Ay boyunca 69 bin 742 haberde yer alan Fenerbahçe, temmuz ayının en çok konuşulan takımı oldu. Listede sarı-lacivertli takımı takip eden takımlar ise sırası ile 67 bin 914 haber ile Galatasaray ve 65 bin 601 haber ile Trabzonspor oldu.

Lille'e bir Türk daha

Beşiktaş'taki alacaklarını bırakması karşılığında bonservisini alan Burak Yılmaz, Lille'le el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'ın ikinci Beşiktaş macerası kısa sürdü. Aylardır maaşını alamayan golcü futbolcu, Fransa'nın Lille takımından gelen teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin, 12 milyon liralık alacağının 8 milyonunu kulübe bırakan 35 yaşındaki futbolcunun transferine onay verdiği belirtildi. Yıldız oyuncunun, Lille ile 2 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladığı kaydedildi. MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplam 10 bin 59 habere konu olan tecrübeli santrafor Burak Yılmaz, temmuz ayının en çok konuşulan futbolcusu oldu. Onu ikinci sırada 8 bin 827 haber ile bordo-mavili futbolcu Sörloth, üçüncü sırada ise 8 bin 220 haber ile sarı-lacivertli futbolcu Belözoğlu takip etti.

Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46'ncı yıl videosu

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı. Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken Galatasaray ile kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi. Her ay olduğu gibi temmuz ayında da en fazla konuşulan teknik direktör olmayı başaran Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim, ay boyunca 20 bin 555 habere konu oldu. Onu ikinci sırada 13 bin 879 haber ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın ve 7 bin 537 haber ile Trabzonspor'un çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir takip ettiler.

Yabancı kuralıyla ilgili yeni düzenleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yabancı sınırı hakkında TFF kararını verdi ve uygulayacak. Yabancı sözleşme sıralaması hakkında herhangi bir değişiklik yapmadık. Kulüpler 14 yabancıyla sözleşme yine imzalayabilirler. Sahada 8 yabancı bulunduracaklar. Kulüplerimiz neden karara itiraz ediyorlar anlamış değilim. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse 2020-2021 sezonu 8 yabancıyla oynanacak" ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni sezonla ilgili olarak şöyle konuştu: "Ana hedefimiz 2020-2021 sezonunu seyircili oynatmaktır. Stadyumların tam kapasite kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 35-40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz".

Ay boyunca lig düşmeme ve yabancı oyuncu kuralları ile ilgili yaptığı açıklamalarla adından bolca bahsettiren Nihat Özdemir, 7 bin 525 haberde yer alarak Temmuz ayının en popüler futbol yöneticisi olmayı başardı. Raporuna göre Özdemir'i sırası ile 5 bin 286 haber ile Ali Koç ve 4 bin 225 haber ile Ahmet Ağaoğlu takip ettiler.

Cüneyt Çakır'a büyük onur

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor. Deneyimli hakem Portekiz başkenti Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi 8'li Finali'nde görev alacak. 2006 yılından beri FIFA kokartı taşıyan 43 yaşındaki başarılı hakem, 2016 yılında Berlin'de Barcelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Yeni bir başarıya imza atmaya hazırlanan Çakır, Rapora göre, medyada 5 bin 422 haberde yer alarak Temmuz ayında da en çok konuşulan hakem olma unvanını sürdürmüş oldu. Çakır'ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 3 bin 870 haber ile Ali Palabıyık ve 3 bin 300 haber ile Fırat Aydınus takip etti. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:38

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk Kupası'nı Başakşehir kaldırdı, Fenerbahçe konuşuldu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili son kararı açıklıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı         
13:12
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak         
11:49
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü         
01:18
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Shakhtar ile Inter, Sevilla ile Manchester United eşleşti         
00:01
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 20:45:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonluk Kupası'nı Başakşehir kaldırdı, Fenerbahçe konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei