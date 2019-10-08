Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk kupasını, Başkan Gültak'a getirdiler
Son Dakika Güncel Şampiyonluk kupasını, Başkan Gültak'a getirdiler

Şampiyonluk kupasını, Başkan Gültak'a getirdiler

1 saat önce

Mersin Ampute Futbol Takımı sporcuları, Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü bünyesindeki ligde birinci olarak kazandıkları şampiyonluk kupasını Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a getirdiler.

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Mersin Ampute Futbol Takımı sporcuları, Mersin Olimpik Yetenekler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü bünyesindeki ligde birinci olarak kazandıkları şampiyonluk kupasını Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'a getirdiler.


Mersin Ampute Futbol Kulübü oyuncuları, Kulüp Başkanı Ali Yanaç ve kulüp yönetimi ile birlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ı makamında ziyaret ettiler. Mücadele ettikleri 1'inci ligde şampiyon olan kentin ilk ve tek ampute takımı Mersin Ampute Futbol Kulübü sporcuları, kazandıkları şampiyonluk kupasını Gültak'a sundular.


Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Ali Yanaç, "Mersin Ampute Futbol Kulübü olarak, geçen sene 2'nci ligden başladık, azimli bir çalışma sonucu 1'inci lige yükseldik ve şampiyonluk kupasını kazandık. Kazandığımız kupamız ile birlikte başkanımızı ziyarete geldik. Bir yıl süren mücadelemizde, genç milli takım seçmelerine 5 sporcu gönderdik. Bu sene de inşallah 1'inci ligden süper lige çıkarak Mersin'i en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz. Başkanımıza, ampute futbol takımımıza vermiş olduğu sonsuz desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


"Zoru başaranların daima yanındayız"


Başkan Gültak da başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, sporun ve sporcunun daima yanında olduklarının altını çizdi. Gültak, "Akdeniz Belediyesi olarak, şehrimizdeki tüm amatör spor kulüplerinin ve farklı spor dallarındaki sporcularımızın yanındayız, onlara destek oluyoruz. Tabi bu kardeşlerimize ekstra destek olmak zorundaydık, çünkü onlar zoru başarıyorlar. Zoru başaranların da her zaman yanında olmak gerekiyor. Sporcularımıza ve spor kulüplerimize, elimizden geldiği ve bütçemizin el verdiği kadar her türlü katkı ve desteği sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz, Futbol, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
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