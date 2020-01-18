Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler - Son Dakika Spor

Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler

7 saat önce

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını geçirdiği kalp krizi sonucu yatağa mahkum olan beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'a götürdü.

Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler, System.String[]

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını geçirdiği kalp krizi sonucu yatağa mahkum olan beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'a götürdü.


Aydın'da düzenlenen okullar arası genç erkekler futbol turnuvasında şampiyon olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı başarılarını bir süredir tedavi gören beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'a hediye etti. Öğretmenlerini evinde ziyaret eden öğrenciler, uzun çabalarına rağmen çok sevdikleri Mücahit Öğretmenleri ile konuşamadan buruk bir şekilde okullarına döndüler. Ziyaret sırasında şampiyonluk şarkılarını öğretmenleri için söyleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.


Üst üste iki kez Futbol Genç Erkekler Aydın İl Şampiyonu olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futbol Takımı, bir süredir evinde tedavi gören beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, Müdür Yardımcısı Mesut Selek ve beden eğitimi öğretmenleri Süleyman Kabasakal, Murat Akkaş, Abdullah Karabağlı, Nihat Balkır ve şampiyon futbolcular katıldı. Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu aldığımız kupayı futbolcularımız Mücahit öğretmenleri için aldıklarını söylediler. Ziyaret ederek de başarıyı öğretmenleriyle paylaşmak istediler. Mücahit bey bu şampiyonlukta bize eşlik edemedi ama biz bugün kendisini ziyaret ettik. Önceki ziyaretlerden daha iyi gördüm. İnşallah en kısa zamanda iyileşerek aramıza döner" dedi.


Ziyaret için okul yönetimine, öğretmenlerine ve futbolculara teşekkür eden Mücahit Doğan'ın eşi Burcu Doğan, "Şu anda sağlık durumu stabil. Doktorların dediğine göre Mücahit'in iyileşebilmesi için kök hücre tedavisinden başka çare yokmuş. Tedaviyi gerçekleştirecek olan hastane Mücahit'i kabul etti, ama tedavinin 300 ila 400 bin lira arasında bir maliyeti olacak. Bu maliyeti karşılayabilmek için bir yardım kampanyası başlatacağız. Kampanya ile ilgili valiliğe yazılarımızı gönderdik ve onay bekliyoruz. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sayın Valimiz tarafından onaylandıktan sonra en kısa zamanda inşallah tedaviye başlayacağız. Mücahit'in tekrar aramıza dönebilmesi için kurumlardan ve hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Bütün maçlarına Mücahit öğretmenleri için çıktıklarını ve kazandıklarını dile getiren takım kaptanı Musa Fırtına ise, "Her şey hocamız için. Bu şampiyonluğu Mücahit hocamız için aldık. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner" dedi. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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