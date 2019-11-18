Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler
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Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı Köyü Spor Kulübü şampiyonluk gecesinde, duygusal anlar yaşandı.

Şampiyonluk kupasını kaybettiklerine armağan ettiler, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı Köyü Spor Kulübü şampiyonluk gecesinde, duygusal anlar yaşandı. Şampiyon gençler, kupalarını köyde kaybettikleri atalarına armağan ettiklerini söyledi.


Domaniç 1. Amatör Küme'de mücadele eden ve kurulduğu ilk yıl şampiyon olan Muratlıspor'un şampiyonluk gecesi güne damgasını vurdu. Köy meydanında düzenlenen organizasyonla kutlanan törende, çalgı çenginin ardından köye kurulan sinevizyonda köyün yüzlerce vefat edeni 'Kaybettiklerimiz' sinevizyon gösterisi ile yad edildi.


Kulüp yönetiminden futbolculara, futbolculardan teknik heyete kadar isimleri tek tek okunarak seçtikleri müzikler ile sahneye çıkan yönetim ve futbolcular Şampiyonluk kupasını meşaleler eşliğinde birlikte kaldırdılar. 7'den 70'e herkesin katıldığı geceye yaklaşık bin 500 kişi katıldı. - KÜTAHYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
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