Adres bile verdi! Şampiyonluk için konuşan Djiku'dan taraftarı mest eden sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Alexander Djiku, sarı-lacivertli camia hakkında çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"TEMEL AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK"

Fenerbahçe hakkında konuşan Djiku, "Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Transfer döneminde çok kaliteli oyuncular alındı. 16 galibiyet benim için sürpriz olmadı. Önemli olan aynı şekilde devam edebilmek. Biz maç maç hareket eden bir takımız. Temel amacımız şampiyonluk" dedi.

"BOĞAZDA ŞAMPİYONLUĞU HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli camiadaki hedeflerinden de bahseden başarılı savunmacı, "Kariyerimde en çok unutamadığım atmosferler; Marsilya, Frankfurt ve Fenerbahçe. Takımda en iyi anlaştığım oyuncu Batshuayi. Bizi cesaretlendirdikleri için taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Bunu çok ama çok istiyorum. Umuyorum ki boğazda şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız" ifadelerini kullandı.