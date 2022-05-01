Şampiyonluk kutlamaları için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu - Son Dakika
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Şampiyonluk kutlamaları için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

01.05.2022 19:07
Şampiyonluk kutlamaları için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu

İÇİŞLERİ Bakanlığının yürüttüğü 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası şampiyonluk kutlamalarında sonuç verdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığının yürüttüğü 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası şampiyonluk kutlamalarında sonuç verdi. Kampanya sayesinde Trabzon spor'un şampiyonluk kutlamalarında ülke genelinde 3 kez havaya ateş açma olayı yaşanırken, herhangi bir acı olay meydana gelmedi.

İçişleri Bakanlığı, askere gönderme, spor müsabakaları, düğün, nişan, gibi kutlama faaliyetlerinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası başlatmıştı.

'MUTLULUĞA KURŞUN SIKILMADI'Trabzonspor- Antalyaspor maçının günler öncesinde Trabzon Valiliği başta olmak üzere Sivil Toplum kuruluşları 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' afişleri ve kamu spotlarıyla farkıdanlık çalışmaları yürüttü. Bu çalışmalar sayesinde ülke genelinde şampiyonluk kutlamalarında, İstanbul'da 2, Trabzon 1 olmak üzere 3 kez havaya ateş açılma olayı yaşanırken, herhangi bir acı olay da yaşanmadı. Ayrıca kutlamalar kapsamında İstanbul'da genel güvenliği tehlikeye düşüren 4 kişi gözaltına alınırken, meşale satan 2 kişiye idari işlem uygulandı.'KAMPANYA 81 İLDE DEVAM EDECEK'

İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası ülke genelinde devam edecek. Spor müsabakaları, askere gönderme, düğün, nişan gibi kutlamalarda, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması gerektiğini belirten 'Mutluluğa kurşun sıkma' yazılı afişler ile vatandaşlar bilgilendirilecek.


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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şampiyonluk kutlamaları için 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyası karşılık buldu - Son Dakika


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