Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol - Son Dakika
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Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol

01.05.2022 19:39
Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol

Samsun'da, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında yaşanan gerginlikte yayaya çarpan ve gözaltına alınan sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında yaşanan gerginlikte yayaya çarpan ve gözaltına alınan sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzonsporlu taraftarların, Atakum ilçesinde yaptığı şampiyonluk kutlamasında Samsunsporlu taraftarlar ile aralarında gerginlik yaşandı.

Kurupelit mevkisinde yaşanan gerginlik sırasında bir sürücü, aracıyla yoldaki yayalardan birine çarptı.

Sürücü H.B.T. (35) polis ekipleri tarafından yakalanarak "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol
Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol
Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol
Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol
Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol

YORUMLAR
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Trabzonspor, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şampiyonluk kutlamaları sırasında yayaya çarpan sürücüye adli kontrol - Son Dakika


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