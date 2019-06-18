Şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü: 4 yaralı
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Kanada'nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı Toronto Raptors takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların çekilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
'nın Toronto
şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı Toronto Raptors
takımının Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu kutlamalarında silahların çekilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kanada'nın Toronto şehrinde 2 milyondan fazla kişinin katıldığı ve tarihinde ilk kez NBA şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors'ın şampiyonluk kutlamalarına silah sesleri gölge düşürdü. Polis
, kutlamalarda silahların ateşlenmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını belirtti. Polis olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını ve silahların ele geçirildiğini açıkladı. NBA Finali'nde Golden State Warriors'ı seride 4-2 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Toronto Raptors oyuncuları ve taraftarları kutlamalar için Toronto kentindeki Nathan Phillip meydanında bir araya geldi. Toronto Raptors takımı oyuncuları sahnedeyken duyulan silah sesleri ise bir anda 2 milyondan fazla kişi arasında paniğe neden oldu. Dev kalabalık bir anda kaçışmaya başlarken insanların sakin kalmaları istendi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı açıklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
(İHA)
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