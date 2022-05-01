Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar

01.05.2022 02:46

Samsun'da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.

Samsun'da, Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlikler yaşandı.

Trabzonspor evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti. Samsun'da ise kutlama yapmak için sokağa çıkan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar karşı karşıya geldi. Özellikle Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahil mevkiinde yaşanan gerginlik sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Sahile çıkan her yola polis ekibi yerleştirildi.

Şehrin farklı noktalarında da gerginlikler yaşandı. Samsunspor taraflarını polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis ekipleri şehrin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi aldı. - SAMSUN

Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar
Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar
Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar
Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar

YORUMLAR
500
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Burak Kızılhan: Pankart tam anlamıyla bir skandaldır, rezalet örneğidir Burak Kızılhan: Pankart tam anlamıyla bir skandaldır, rezalet örneğidir

Antalyaspor, Trabzonspor, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'de Zelenski'le görüştü
00:50 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında bir taraftar, Berat Özdemir'in şortunu indirdi
00:35 Antalyaspor, Trabzonspor maçından sonra açıkladı: Futbolcularımızı dövdüler
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 02:52:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonluk kutlamalarında gergin anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement