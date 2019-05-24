Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk kutlamalarında taraftara bıçak çeken iki kişiye gözaltı

Şampiyonluk kutlamalarında taraftara bıçak çeken iki kişiye gözaltı

8 saat önce

Samsun'un Atakum ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek hakaret ettiği iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.

Şampiyonluk kutlamalarında taraftara bıçak çeken iki kişiye gözaltı, System.String[]
Samsun'un Atakum ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek hakaret ettiği iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, 19 Mayıs gecesi Çobanlı İskelesi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen taraftarlara bıçak çekerek hakaret eden ve grubunun dağılması yönünde tehditler savuran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sosyal medya üzerinden de hakaretlere devam eden iki zanlıyı belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheliler Sait K'yi Bafra'da, Oğuzhan B'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:47 Kaynak: AA
Samsun, Galatasaray, Güncel
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