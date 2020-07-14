Şampiyonluk kutlaması olacak mı? Corona virüs önlemleri... - Son Dakika

Şampiyonluk kutlaması olacak mı? Corona virüs önlemleri...

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Liverpool'un şampiyon olduktan sonra taraftarların meydanlara inip corona virüs kurallarını uymaması büyük eleştiri konusu olmuştu.

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig'de Liverpool'un şampiyon olduktan sonra taraftarların meydanlara inip corona virüs kurallarını uymaması büyük eleştiri konusu olmuştu. Hem Türkiye hem de Avrupa'da liglerin sonuna gelindiğinde İngiltere'deki olayların yine olup olmayacağı merak konusu oldu.

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La Liga'da şampiyonluğa çok yaklaşan Real Madrid, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Real Madrid, yaptığı açıklamada "Şampiyon olursak meydanlarda kutlama yapmayacağız. Taraftarlarımızdan ricamız, siz de yapmayın..." sözlerini kullandı.


"TARAFTARLARIMIZIN DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ"


İspanyol ekibi, "Covid-19 kurallarına uymamız gerekiyor. Corona virüs riskinden uzakta durmamız gerekiyor. Taraftarlarımızın da kutlama yapmak için dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Herkesin birlik halinde bu pandemi ile savaşması gerekiyor." paylaşımında bulundu.


Real Madrid, La Liga'da son 2 haftaya Barcelona'nın 4 puan önünde lider girdi ve Villarreal maçını kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak.




Real Madrid, Koronavirüs, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:36 

Son Dakika Spor Şampiyonluk kutlaması olacak mı? Corona virüs önlemleri... - Son Dakika Spor
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