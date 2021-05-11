Şampiyonluk kutlamasında, havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı (2) - Son Dakika

AMELİYAT OLACAK
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında, elinde havai fişek patlayan Uğur Türkölmez (32), kentteki özel hastanede ameliyata alınacak. Türkölmez'in, çevredekiler tarafından bulunan parmaklarının parçaları yerine dikilecek. Hastane yetkilileri, Türkölmez'in zarar gören iki parmağının, ameliyatla kurtarılmaya çalışılacağını kaydetti.
Kaynak: DHA
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