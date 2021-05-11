Şampiyonluk kutlamasında, havai fişek elinde patlayınca parmakları parçalandı (3) - Son Dakika

PARMAKLARININ PARÇALARI YERİNE DİKİLDİ
Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında, elinde havai fişek patlayan Uğur Türkölmez, kaldırıldığı özel hastanede ameliyat edildi. Türkölmez'in Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulunan parmaklarının parçaları, yerine dikildi. Hastane yetkilileri, Türkölmez'in mikrocerrahi yöntemiyle dikilen parmaklarının işlevini yerine getirip, getirmeyeceğinin ilerleyen günlerde belli olacağını, kan dolaşımının sağlanmasının beklendiğini kaydetti.
Kaynak: DHA
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