Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı - Son Dakika

Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı

16.05.2021 15:27

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla İstanbul Esenyurt'ta genç taraftarlar, kutlama için sokaklara akın etti. Genç taraftarlar şampiyonluğu kutlamak isterken, karşılarında bir anda polis aracını buldular. Panik halde kaçmaya çalışan gençlerden biri, sürdüğü aracıyla kaldırıma çarptı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokağa çıkan gençler, polisin geldiğini görünce, panik ile sağa sola kaçtı. Gençlerin kaçışları, güvenlik kameralarına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINA GEÇİNCE OLANLAR OLDU

Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla Esenyurt'ta bir grup genç taraftar, kutlama için sokağa koştu. Ellerinde meşaleler taşıyan, yüksek sesle müzik açan ve marşlar söyleyen gençler, sokağa giren zırhlı polis aracını görünce kaçmaya başladı. Sağa sola kaçışan gençlerden biri ise, polis aracına yolu açmak için kendi aracının direksiyonu başına geçti. Ancak panik halinde sürdüğü aracıyla kaldırıma çarptı. Bu sırada bir baba, sokaktaki çocuğunu alıp, eve götürdü. Gençlerin polisten kaçmaları güvenlik kamerası ve cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde zırhlı polis aracının sokağa girişi, paniğe kapılan sürücünün kaldırıma çarpması ve sokaktakilerin evlerine kaçmaları görülüyor. Adı öğrenilemeyen babanın çocuğunu alıp eve götürmesi de görüntülerde yer aldı.

Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Esenyurt, Polis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı - Son Dakika Spor


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