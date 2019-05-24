Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarına bıçak çeken 2 şüpheli gözaltına alındı

Şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarına bıçak çeken 2 şüpheli gözaltına alındı

8 saat önce

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, şampiyonluık kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarına tehditler savurup, bıçak çektikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarına bıçak çeken 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]
SAMSUN'un Atakum ilçesinde, şampiyonluık kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarına tehditler savurup, bıçak çektikleri belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Galatasaray taraftarının Atakum ilçesindeki şampiyonluk kutlamalarında çıkan arbedeyle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve sosyal medyaya yansıyan görüntüleri incelemeye alan ekipler, sarı-kırmızılı taraftarlara tehditler savurup, bıçak çeken 2 şüphelinin O.B. ile S.K. olduğunu belirledi. İki şüpheli, adreslerine düzenlenen baskınla gözaltın alındı.
İkili sorgulamak üzere emniyete götürülürken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:30 Kaynak: DHA
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Samsun, Galatasaray, Güncel
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