Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları! - Son Dakika

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
Son Güncelleme: 25.01.2022 07:46

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı.

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi başladı ve ilk hafta maçları tamamlandı.

1. Gün

1. Maç- NASR Esports vs Galatasaray Espor (29: 44)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

TBF 2021 finalinin rövanşı gerçekleşti ve bu maçın kazananı Galatasaray Espor oldu.

2. Maç- Team Aurora vs Fenerbahçe Espor (35: 58)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Team AURORA vs Fenerbahçe maçının galibi AURORA oldu.

3. Maç- GALAKTICOS vs 5 Ronin (22: 31)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Bu maçın galibi 5 Ronin oldu.

4. Maç- SuperMassive Blaze vs Beşiktaş (30: 06)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Rakip üste katliam yapan SMB, maçı bitirdi ve ilk galibiyetini almayı başardı.

5. Maç- fastPay Wildcats vs Dark Passage (41: 50)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Günün en uzun maçının galibi Dark Passage oldu.

2. Gün

1. Maç- Beşiktaş vs Fenerbahçe Espor (35: 50)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Beşiktaş ilk galibiyetini bu maçtan almayı başardı.

2. Maç- Team Aurora vs NASR Esports (37: 51)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Aurora ikinci galibiyetini almayı başardı. En yüksek skora ulaşan oyuncu ise Elramir (Orman -Viego/10-0-5) oldu.

3. Maç- Galatasaray Espor vs Dark Passage (35: 45)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Dark Passage haftanın ikinci galibiyetini aldı.

4. Maç- GALAKTICOS vs fastPay Wildcats (29: 35)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

IW haftanın ilk galibiyetini alırken, GALAKTICOS'un ikinci bozgunu oldu.

5. Maç- SuperMassive Blaze vs 5 Ronin (27: 59)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

5 Ronin haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.

1. Haftanın Puan Tablosu

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları! - Son Dakika


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