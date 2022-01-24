Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi başladı ve ilk hafta maçları tamamlandı.
1. Gün
1. Maç- NASR Esports vs Galatasaray Espor (29: 44)
TBF 2021 finalinin rövanşı gerçekleşti ve bu maçın kazananı Galatasaray Espor oldu.
2. Maç- Team Aurora vs Fenerbahçe Espor (35: 58)
Team AURORA vs Fenerbahçe maçının galibi AURORA oldu.
3. Maç- GALAKTICOS vs 5 Ronin (22: 31)
Bu maçın galibi 5 Ronin oldu.
4. Maç- SuperMassive Blaze vs Beşiktaş (30: 06)
Rakip üste katliam yapan SMB, maçı bitirdi ve ilk galibiyetini almayı başardı.
5. Maç- fastPay Wildcats vs Dark Passage (41: 50)
Günün en uzun maçının galibi Dark Passage oldu.
2. Gün
1. Maç- Beşiktaş vs Fenerbahçe Espor (35: 50)
Beşiktaş ilk galibiyetini bu maçtan almayı başardı.
2. Maç- Team Aurora vs NASR Esports (37: 51)
Aurora ikinci galibiyetini almayı başardı. En yüksek skora ulaşan oyuncu ise Elramir (Orman -Viego/10-0-5) oldu.
3. Maç- Galatasaray Espor vs Dark Passage (35: 45)
Dark Passage haftanın ikinci galibiyetini aldı.
4. Maç- GALAKTICOS vs fastPay Wildcats (29: 35)
IW haftanın ilk galibiyetini alırken, GALAKTICOS'un ikinci bozgunu oldu.
5. Maç- SuperMassive Blaze vs 5 Ronin (27: 59)
5 Ronin haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.
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