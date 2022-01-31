Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
1.Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
1. Maç- 5 Ronin vs Fenerbahçe Espor (43: 52)
2'inci haftanın açılış maçının kazananı Fenerbahçe Espor oldu.
2. Maç- Team AURORA vs Beşiktaş (27: 08)
Team Aurora bu maçı kazanarak toplam puanını 3-0 yaptı.
3. Maç- Galatasaray Espor vs GALAKTICOS (46: 46)
Skorda geri düşen Galatasaray, maçı kazanan taraf oldu.
4. Maç- SuperMassive Blaze vs fastPay Wildcats (38: 02)
SuperMassive Blaze, maçı kazanan takım oldu.
5. Maç- NASR Esports vs Dark Passage (46: 37)
Günün son karşılaşmasının galibi, ilk haftayı galibiyetsiz kapatan NASR Esports oldu.
2. Gün Karşılaşmaları- 30/01/2022
1. Maç- fastPay Wildcats vs Fenerbahçe Espor (35: 30)
Günün açılış maçının galibi fastPay Wildcats oldu.
2. Maç- NASR Esports ve Beşiktaş (30: 04)
NASR Esports haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 2-2 oldu.
3. Maç- Team AURORA vs 5 Ronin (25: 16)
Team Aurora bu maçı kazandı ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Toplam skoru ise 4-0 oldu.
4. Maç- GALAKTICOS vs Dark Passage (36: 22)
Dark Passage büyük bir üstünlük kurarak seriyi kazandı.
5. Maç- SuperMassive Blaze vs Galatasaray Espor (28: 57)
Maçın galibi SuperMassive Blaze oldu.
2. Haftanın Puan Tablosu
Son Dakika › Gamegar › Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika