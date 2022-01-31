Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika
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Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

31.01.2022 01:36
Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Team Aurora ligin zirvesini korumaya devam ediyor.

Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

1.Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022

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1. Maç- 5 Ronin vs Fenerbahçe Espor (43: 52)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

2'inci haftanın açılış maçının kazananı Fenerbahçe Espor oldu.

2. Maç- Team AURORA vs Beşiktaş (27: 08)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Team Aurora bu maçı kazanarak toplam puanını 3-0 yaptı.

3. Maç- Galatasaray Espor vs GALAKTICOS (46: 46)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Skorda geri düşen Galatasaray, maçı kazanan taraf oldu.

4. Maç- SuperMassive Blaze vs fastPay Wildcats (38: 02)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

SuperMassive Blaze, maçı kazanan takım oldu.

5. Maç- NASR Esports vs Dark Passage (46: 37)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Günün son karşılaşmasının galibi, ilk haftayı galibiyetsiz kapatan NASR Esports oldu.

2. Gün Karşılaşmaları- 30/01/2022

1. Maç- fastPay Wildcats vs Fenerbahçe Espor (35: 30)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Günün açılış maçının galibi fastPay Wildcats oldu.

2. Maç- NASR Esports ve Beşiktaş (30: 04)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

NASR Esports haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 2-2 oldu.

3. Maç- Team AURORA vs 5 Ronin (25: 16)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Team Aurora bu maçı kazandı ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Toplam skoru ise 4-0 oldu.

4. Maç- GALAKTICOS vs Dark Passage (36: 22)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Dark Passage büyük bir üstünlük kurarak seriyi kazandı.

5. Maç- SuperMassive Blaze vs Galatasaray Espor (28: 57)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!

Maçın galibi SuperMassive Blaze oldu.

2. Haftanın Puan Tablosu

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları!
YORUMLAR
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SuperMassive, Fenerbahçe, Aurora, Espor, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: EsporGazetesi.com

Son Dakika Gamegar Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. hafta sonuçları! - Son Dakika


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