Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları! - Son Dakika

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!
Son Güncelleme: 08.02.2022 08:23

Zirvenin yeni sahibi Dark Passage oldu.

Şampiyonluk Ligi'nde dengelerin değiştiği 3'üncü haftayı geride bıraktık.

Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

1. Gün- 5/2/2022

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1. Maç- Team AURORA vs fastPay Wildcats (32: 24)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Team Aurora ilk bozgununu fastPay Wildcats'e karşı aldı

2. Maç- Beşiktaş Esports vs 5 Ronin (33: 48)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Serinin kazananı 5 Ronin oldu.

3. Maç- Galatasaray Espor vs Fenerbahçe Espor (40: 27)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Büyük derbinin galibi Fenerbahçe Espor oldu.

4. Maç- NASR Esports vs GALAKTICOS (33: 25)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

NASR Esports seriyi kazanan taraf oldu.

5. Maç- SuperMassive Blaze vs Dark Passage (43: 27)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Dark Passage seriyi kazanarak liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.

2. Gün- 6/2/2022

1. Maç- Team AURORA vs Galatasaray Espor (42: 37)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Team Aurora bu maçı da kaybederek haftayı 0-2 kapattı. Liderlik tablosunda ise 4'üncü sıraya düştü.

2. Maç- fastPay Wildcats vs Beşiktaş Esports (26: 20)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

IW bu maçı kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

3. Maç- SuperMassive Blaze vs GALAKTICOS (33: 29)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

GALAKTICOS ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı ve haftayı 1-1 kapatmayı başardı.

4. Maç- Dark Passage vs Fenerbahçe Espor (31: 08)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

Dark Passage haftayı 2-0 kapattı ve liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.

5. Maç- NASR Esports vs 5 Ronin (30: 39)

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

5 Ronin bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları! - Son Dakika


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