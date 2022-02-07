Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları!

2. Gün- 6/2/2022

1. Maç- Team AURORA vs Galatasaray Espor (42: 37)

Team Aurora bu maçı da kaybederek haftayı 0-2 kapattı. Liderlik tablosunda ise 4'üncü sıraya düştü.

2. Maç- fastPay Wildcats vs Beşiktaş Esports (26: 20)

IW bu maçı kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.