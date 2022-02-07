Şampiyonluk Ligi'nde dengelerin değiştiği 3'üncü haftayı geride bıraktık.
Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!
1. Gün- 5/2/2022
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1. Maç- Team AURORA vs fastPay Wildcats (32: 24)
Team Aurora ilk bozgununu fastPay Wildcats'e karşı aldı
2. Maç- Beşiktaş Esports vs 5 Ronin (33: 48)
Serinin kazananı 5 Ronin oldu.
3. Maç- Galatasaray Espor vs Fenerbahçe Espor (40: 27)
Büyük derbinin galibi Fenerbahçe Espor oldu.
4. Maç- NASR Esports vs GALAKTICOS (33: 25)
NASR Esports seriyi kazanan taraf oldu.
5. Maç- SuperMassive Blaze vs Dark Passage (43: 27)
Dark Passage seriyi kazanarak liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.
2. Gün- 6/2/2022
1. Maç- Team AURORA vs Galatasaray Espor (42: 37)
Team Aurora bu maçı da kaybederek haftayı 0-2 kapattı. Liderlik tablosunda ise 4'üncü sıraya düştü.
2. Maç- fastPay Wildcats vs Beşiktaş Esports (26: 20)
IW bu maçı kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
3. Maç- SuperMassive Blaze vs GALAKTICOS (33: 29)
GALAKTICOS ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı ve haftayı 1-1 kapatmayı başardı.
4. Maç- Dark Passage vs Fenerbahçe Espor (31: 08)
Dark Passage haftayı 2-0 kapattı ve liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.
5. Maç- NASR Esports vs 5 Ronin (30: 39)
5 Ronin bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
Son Dakika › Gamegar › Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. hafta sonuçları! - Son Dakika