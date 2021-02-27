Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin altıncı hafta birinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Kaynak: Playerbros

Galatasaray, Fenerbahçe, E Spor, Aurora, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Şampiyonluk Ligi 6. Hafta Karşılaşmaları Başlıyor! - Son Dakika

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