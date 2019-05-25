Şampiyonluk maçı biletlerine yoğun ilgi
2 saat önce
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçının biletleri satışa çıktı.
Sakaryaspor
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:06 Kaynak: İHA
ile Fatih Karagümrük
arasında oynanacak olan TFF
2. Lig play-off final maçının biletleri satışa çıktı. Çok sayıda taraftar bilet almak için akın etti.
Spor Toto 1. Lig'e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Bursa
Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor'un şampiyonluğuna canlı tanıklık etmek isteyenler taraftarlar Yeni Sakarya Stadyumunun akın etti.
Stat gişelerinde satılmaya başlanan bilet için taraftar ciddi yığılma gösterdi. - SAKARYA
Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza!
Trabzonspor'un Avrupa Ligindeki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Abdurrahim Albayrak, Arda Turan İddialarını Yalanladı!
Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak