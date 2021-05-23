Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu

Fransa'da Lille forması giyen 3 futbolcumuzun da sahada olduğu şampiyonluk maçında Lille, deplasmanda Angers karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Adım adım şampiyonluğa giden konuk ekipte Burak Yılmaz'ın maçın yan hakemine söylediği sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

OFSAYT SONRASI ÇILDIRDI

Burak Yılmaz, bir pozisyonun ardından kalkan ofsayt bayrağı sonrası yan hakeme dönerek, "S...g..." dedi. Bu Türkçe küfür sosyal medyaya damga vururken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.