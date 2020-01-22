Şampiyonluk Muazzez Sümer'in - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonluk Muazzez Sümer'in - Son Dakika Spor

Şampiyonluk Muazzez Sümer'in

7 saat önce

Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi müsabakalarında Diyarbakır şampiyonu oldu.

Şampiyonluk Muazzez Sümer'in, System.String[]

Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi müsabakalarında Diyarbakır şampiyonu oldu.


Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonu ile düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında mücadele eden Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi branşında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.


Elde edilen başarının ardında Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tenis takımı, 4- 8 Mart tarihleri arasında Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Diyarbakır'ı temsil etme hakkı kazandı. Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Yakut, elde edilen başarıdan dolayı tenis takımını tebrik ederek, Mersin'deki müsabakalarda da başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi. Yakut, "Müsabakalar zevkli ve çekişmeli geçti. Kızlarımız oldukça başarılı maçlar çıkararak şampiyonluğu bizlere kazandırdılar. Takımımızı tebrik ediyorum. Tabi işimiz ve hedeflerimiz bitmedi. Takımımızdan Türkiye Şampiyonası'nda çok şey bekliyoruz. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Diyarbakır'ımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi. - DİYARBAKIR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu
Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonluk Muazzez Sümer'in - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]