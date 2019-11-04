Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
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Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

7 saat önce

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının geride kalmasının ardından iddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray..., System.String[]

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının geride kalmasının ardından iddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.


Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düşerken puansız bir şekilde 10. haftayı kapatan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranları artı.


Galatasaray'ın 2.65 olan oranı 2.60'a inerken Fenerbahçe'nin oranı 2.65'ten 2.70'e çıktı...


İşte iddaa'da yeni şampiyonluk oranları;


Galatasaray 2.60


Fenerbahçe 2.70


Beşiktaş 5.00 Trabzonspor 9.00


Başakşehir 15.00


Alanyaspor: 35.00

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:39 
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