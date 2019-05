Şampiyonluk primi Umre ziyareti

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçında Nevşehir Belediyespor'u yenerek 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor'da elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti.

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final maçında Nevşehir Belediyespor'u yenerek 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor'da elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Yönetim takıma prim olarak Umre sözü verdi.



Takımın kazandığı başarıyı değerlendiren ve Tekirdağ'ı, Ergene'yi, Velimeşe'yi en iyi şekilde temsil ettiklerine inandıklarını söyleyen Ergene Velimeşespor Teknik Direktörü Özgür Sağlam, "Trakya'nın gururu olmaya inşallah devam eder bu kulüp. Başka kulüpler de inşallah ilave olur" dedi.



"Neticesinde köy veya mahalle takımıyız"



Deplasmanlara gittiklerinde en çok "Ergene neresi, Velimeşe neresi" sorularının sorulduğunu aktaran Sağlam, "BAL olsun, 3. Lig olsun deplasmana gitmemiz de önemli değil, sağda solda birileri gördüğü zaman başarı ile ilgili formamızdan görüyorlar, eşofmanlarımızdan görüyorlar. Tabii herkes merak ediyor. Ergene yeni kurulan bir ilçe olduğu için, Velimeşe'yi de fazla kimse bilmiyor onun için kişilere anlatmaya çalışıyoruz. Deplasmana gittiğimizde bazı kişiler araştırıyor Velimeşe neresi diye. Kimisi köy takımı diyor, kimisi mahalle takımı diyor. Neticesinde köy veya mahalle takımıyız. 10 bin nüfuslu bir yerin gururu olduk. İlçeyi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ergene ilçesinin ismi kulübün ismi olarak değiştirildi zaten. Tekirdağ'ı da en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Burada yapılması gereken biz ve bizler gibi kulüplere kurum ve kuruluşların maddi ve manevi destek olması. Hedefler bitmiyor. Bizim hedefimiz 2. Lig'e çıkmaktı. Şimdi 2. Lig'deyiz tabii burada da ligi tanımak önemli. Tabii ki hedeflerimiz olacak. İnşallah ligi de en iyi tanıyarak iyi bir motivasyonla, iyi maçlarla, iyi oyuncularla, iyi yönetimle iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Hedefler daha sonra değişebilir ama biz de kötü hedef olmaz her zaman iyi niyet olacaktır, iyi hedef olacaktır. Bunu da başaracağımıza gönülden inanıyoruz" diye konuştu.



Önce kulübede takım oldular sonra sahada



Teknik kadroda yer alan isimlerin daha önce bir arada futbol oynamış kişiler olduğunu da aktaran Sağlam, "3-4 yıl önce bu kadroyu kurarken bana teklif edildi ve başarı geleceğine inandığım için kabul ettim. Kendi takımımda oyuncum futbolu bırakmıştı. Onu geldim yardımcım yaptım. Ali İhsan Eriz ve Elvan Tok ile birlikte futbol oynamıştım onları teknik kadroya dahil ettim. Yine benim oyuncum vardı Ersin Civan, onu da futbolu bıraktıktan sonra kulüp menajeri yaptım. Kendi oyuncum olan Okay Yaman'ı da teknik kadroya dahil ettik. Biz daha önce bir arada futbol oynadığımız için ve önceden ben onların antrenörü olduğum için orada bir uyum vardı. Bir birimizi iyi tanıyorduk ve onları tanıdığım için teknik kadroya dahil ettim. Herkes bir birini bildiği için, huyunu suyunu bildiği için başarının arkasında bunların çok büyük etkeni var tabii ki. Emek veren insanlar bir araya gelince, başarı geliyor" şeklinde konuştu.



Rasim Yüksel: "Başarı hiçbir zaman tesadüf değil"



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değil. Başarı ilgi ile oluyor, emekle oluyor, sevgi ile oluyor" diyerek, "Bizler burada önce tesisleşmeyi gerçekleştirdik. Tribünlerimizi yeniledik, çim sahamızı yeniledik. Yine topçularımızın kalacağı misafirhane yaptık. Topçularımız orada kalıyor, yemeğini yiyor, dinleniyor. Kapalı spor salonu yaptık. Tabii tesisler olmadan başarı gelmiyor. Biz çok kısa zamanda derece yaptık. Ergene Velimeşespor ilk dönemimizde 3. Lig'e çıktı. İkinci dönemimizde 2. Lig'e çıktı. Siyasette, spor da her şey bir takım oyunu. O yüzden kolay olmadı. Bu yüzden emeği geçen başta kulüp başkanımızı, antrenörlerimizi, malzemecisine kadar tüm topçularımızı kutluyorum. İnsanlarımızın bizim yanımızda olduğu sürece, inandığı ve güvendiği sürece burada başarılar gelecektir" dedi.



"Şu anda bakıldığında Ergene Velimeşespor'u mahalle takımı olarak görüyorlar" diyen Başkan Yüksel, "O yüzden bazen avantaj oluyor. Küçümsüyorlar rakipler bizi. Rahat yeneriz, 5 tane atarız edasıyla çıkıyorlar, yeniliyorlar gidiyorlar. Tabii bilmiyorlar Velimeşespor'un bir ekip olduğunu. Dediğim gibi bu takım tüm Tekirdağ'ın takımı, benim takımım değil, Ergene'nin takımı" diye konuştu.



Adem Memiş: "Tekirdağ'da olmayanı yaptık"



Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş ise, "Tekirdağ'da olmayanı biz yaptık. Gerçekten iyi bir mücadele ve iyi bir oluşum sağladık. Bu başarıyı sadece Ergene'ye değil Tekirdağ'a hediye ediyoruz ve Tekirdağ'ın da bu kulübe sahip çıkmasını istiyoruz. Biz burada ufak bir beldeydik, sonra mahalle olduk. Gerçekten büyük bir şeyler yaptık, öyle düşünüyorum ben" dedi.



Şampiyonluk primi Umre ziyareti



Spor kulübü demek, para demek, parasız bu iş olmuyor diyen Başkan Memiş, "Bizim gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şunu açık ve net söyleyeyim. Çocuklara biz sadece harçlık verdik. Çoğu harçlığını dahi alamadı. Ben aradım kaptanlarla falan da görüştüm. Hatta benim Umre sözüm vardı. Umre yetişmedi. Pasaportların son günüydü. Prim olarak Umre açıkladım. Hocalarım falan hepsi biliyor. Hac döneminden dolayı pasaportlar yetişmediği için ya erteleyeceğiz ya da son gün yetiştireceğiz. Olursa götüreceğim sözüm var yani. Benim açıkladığım şampiyonluk primi Umre'ydi. Bunu ligin başında ikinci yada üçüncü hafta söyledim. Ara ara çocuklar da sordular, sözünde misin dediler, sözümde olduğumu söyledim. Maç günü de sordular, sözümdeyim dedim. Bugün de sözümdeyim ama Umre başvuruları ile hac zamanı mesafenin dar olduğunu düşünemedik. Bazı arkadaşlarımızın da pasaport sorunu var. Olursa en kısa sürede yapacağız. Olmazsa daha sonra düşüneceğiz" şeklinde konuştu.



Erçağ Evirgen: "İlk geldiğim günden beri şampiyonluğa inanıyordum"



Takımın önemli futbolcularından biri olan Erçağ Evirgen de, "Ben ilk geldiğim günden bugüne bu şampiyonluğa inanıyordum. Her idmanda arkadaşlarıma da biz tarih yazacağız, biz gerekeni yapacağız. Biz şampiyon olacağız diye hep onlara lanse etmeye çalıştım ve çok şükür bu şampiyonlukta bize nasip oldu" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile görüştü

Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar uçaktan atlayarak kurtuldu

Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı

Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye