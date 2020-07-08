Şampiyonluk şansı sona eren Galatasaray, Alanya deplasmanında! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika

Şampiyonluk şansı sona eren Galatasaray, Alanya deplasmanında! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırALANYASPOR - GALATASARAYSalgın arasından Başakşehir yenilgisiyle dönen Alanyaspor, sonrasında önce adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı, arkasından da ligde oynadığı 3 maçtan 5 puan çıkartıp ilk 3 için matematiksel umudunu sürdürdü.

Bu bir ilandır

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ALANYASPOR - GALATASARAY


Salgın arasından Başakşehir yenilgisiyle dönen Alanyaspor, sonrasında önce adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırdı, arkasından da ligde oynadığı 3 maçtan 5 puan çıkartıp ilk 3 için matematiksel umudunu sürdürdü...


Manolis Siopis sakatlıktan döndü, TD Erol Bulut'un orta alanda elini güçlendirecek bir hamle oyuncusu olacaktır.


Ankaragücü deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Welinton yerine stoperde "Caulker & Tzavellas" ikilisini görmeyi bekliyoruz.


Galatasaray ise sakatlar ve cezalı oyuncularla boğuştuğu bir pandemi dönüşü yaşıyor, kabus gibi bir dönüş!


Sivasspor ve Beşiktaş beraberlikleri ile araya gitmişti, dönüşteki 4 maçtan da sadece 2 puan çıkartabildi ve dün akşam Başakşehir'in Denizlispor galibiyetiyle sarı-kırmızılıların matematiksel olarak da şampiyonluk ihtimali kalmadı.


Fernando Muslera, Mario Lemina, Florin Andone ve Radamel Falcao sakat. Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi bitti. Sofiane Feghouli ile Marcelo Saracchi de cezalı.


TD Fatih Terim'in cezası sona eren Adem Büyük'e hücumun en ilerisinde forma vermesi bekleniyor. Sol bekte Martin Linnes'i, orta alanın hücum bölgesinde ise Yunus Akgün'ü izleyebiliriz.


Ligdeki son 6 maçının sadece 1'ini kaybeden Alanyaspor, evindeki son 4 lig maçının ise yalnızca 1'ini kazanabildi.


Galatasaray'ın salgın arasından sonra oynadığı 4 maçta da kırmızı kart çıktı. 3'ünü sarı-kırmızılı takımdaki oyuncular gördü...


%25'lik kesim formsuz ve eksik Galatasaray karşısında Akdeniz ekibine güveniyor...


Türk futbolunun yükselen "teknik direktör" değeri, Erol Bulut!




Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 05:36 

Son Dakika Spor Şampiyonluk şansı sona eren Galatasaray, Alanya deplasmanında! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor
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