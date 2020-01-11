Şampiyonluk sevincini Başkan Aktaş'la paylaştılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Goal Ball Türkiye Şampiyonu ve Sesi Görenler Futbol Ligi ikincisi olan Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü üyelerini ağırladı.



Heykel'deki ziyarete Başkan Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü Başkanı Tayfun Turgut ile kulüp sporcuları da katıldı. Dernek üyeleri, Alinur Aktaş'la olan buluşmaya şampiyonluk ve ikincilik kupalarıyla geldi. Başkan Aktaş, elde edilen başarılardan ötürü dernek üyelerini tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi olarak sporla alakalı her türlü yatırımı yaptıklarını, fakat görme engellilerin kendilerinde özel bir yeri olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş, 16 yıldır başarıyla faaliyet gösteren Bursa Altı Nokta Körler Derneği Futbol Kulübü'nün en son Sinop'ta gerçekleştirilen organizasyonda kupa kazandığını hatırlatarak, "Bugüne kadar her türlü desteği vermeye çalıştık. İnşallah yakın zamanda Atıcılar Mahallesi'nde onlara özel bir sahanın açılışını yapacağız. 2020 yılı ve sonraki süreçle alakalı yeni bir projeksiyon çizeceğiz" dedi.



Büyükşehir Belediyesi eliyle yeni bir halı sahaya kavuştuklarını anlatan Turgut, gösterilen hassasiyetten ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA