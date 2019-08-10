Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile paylaştılar
Son Dakika Spor Haber

Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile paylaştılar

24 dakika önce

Jui Jitsu dövüş sanatları spor dalında Türkiye birincisi olan Ceyhan Aslan Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret etti.

Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile paylaştılar, System.String[]
Jui Jitsu dövüş sanatları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dalında Türkiye birincisi olan Ceyhan Aslan Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret etti.

İstanbul'da yapılan Türkiye finallerinde 7 Türkiye birinciliği, birde altın kemer kazanan Ömer Avcı, Merthan Ozan, Yasin Değirmenci, Efekan Dopoğlu, Muhammed Kaş, Hüseyin Bahadır ve Yusuf Tuna Aktaş hocaları ve madalyaları ile birlikte Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Başkan Aydar, genç şampiyonlara nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "Türkiye Şampiyonu olan aslan gibi genç sporcularımız bizleri Türkiye'de gururlandırmıştır. İlçemizden yetenekli sporcuların yetişmiş olması herkesi mutlu ettiği gibi beni de mutlu etti. Kendileriyle gurur duyuyorum. Öte yandan önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonasında da Adana'yı temsil edecek ekibimize başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Şampiyonu olan sporcular, "Bu madalyaları başkanımıza armağan ediyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dediler. - ADANA
Kadir Aydar, İstanbul, Türkiye, Ceyhan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz
Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak Van Dijk'tan İstanbul paylaşımı Sevgilisiyle yakalanan Çukur'un yıldız oyuncusu Cihangir Ceyhan, gazetecilerin üzerine yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile paylaştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]