Şampiyonluk sevinçlerini Kaymakam Uçgun'la paylaştılar - Son Dakika
Son Dakika Spor Şampiyonluk sevinçlerini Kaymakam Uçgun'la paylaştılar - Son Dakika Spor

Şampiyonluk sevinçlerini Kaymakam Uçgun'la paylaştılar

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir'de düzenlenen okul sporları yarışmasında kazandıkları "Hava Sporları" şampiyonluğunu Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile paylaştı.

Şampiyonluk sevinçlerini Kaymakam Uçgun'la paylaştılar, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Eskişehir'de düzenlenen okul sporları yarışmasında kazandıkları "Hava Sporları" şampiyonluğunu Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ile paylaştı.


Eskişehir'de mayıs ayında düzenlenen okul sporları yarışmasında "Hava Sporları" dalında "Lastik Motorlu Model Uçak" kategorisinde şampiyon olan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Okul Müdürü Nejat Acar, Spor Öğretmenleri Çağdaş Cesur ve Hasan Ersin ile birlikte Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u ziyaret etti. Şampiyonluk kupalarını Kaymakam Uçgun'la paylaşan öğrenciler, katıldıkları yarışma hakkında Uçgun'a bilgi verdi.


Öğrencilerin ilçede gurur yaşattığını söyleyen Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz spor öğretmenlerinin öncülüğünde ilçemizin gururu oldular. Eskişehir'de yapılan Türkiye Lastik Motorlu Model Uçak ve Model Uçak dallarında düzenlenen turnuvalarda ilimizi ve ilçemizi temsil ederek Türkiye şampiyonu oldular. Şampiyonada bireysel ve takım halinde aldıkları madalyalar ve kupaları ilimiz ve ilçemiz adına aldılar" dedi.


Öğrencilerin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Alaşehir Kaymakamı Adullah Uçgun, "Bu tablo karşısında çok mutlu oldum. Bu başarı bizlere çocuklarımıza fırsatlar oluşturulduğunda neler yapabileceklerini göstermektedir. Devlet olarak hedefimiz; çocuklarımıza, gençlerimize en iyi imkanları sağlayarak, değişik dallarda sosyal etkinliklere katılmalarını sağlayarak, başarıyı yakalamak ve özel yetenekleri ortaya çıkarmaktır. Bu tür gençlerimiz olduğu sürece bizler her zaman başarıyı yakalayabiliriz. Bu tür başarılar okullarımızın, ilçemizin ve ilimizin başarıları sayılır. Başarılarımızın uluslar arasında da yakalanması en büyük dileğimizdir. Okullarımızda sağlanan imkanlarla oluşturulan sosyal etkinlikler, hem çocuklarımızın sosyal yönden gelişmelerini, çevrelerinin gelişmelerini sağlar, hem de dışarıda yaşanabilecek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırır. Bu başarınız emsallerinize örnek olacaktır ve emsalleriniz sizleri örnek alacaklardır. Bu başarının yakalanmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok mutlu oldum. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Alaşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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