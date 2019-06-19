Şampiyonluk son maça kaldı
1 saat önce
Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e yaptı.
Fenerbahçe Beko
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23
, konuk ettiği Anadolu Efes
'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e yaptı. Play-off final serisinin 7. ve son maçını kazanan takım şampiyon olacak.
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