Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk son maça kaldı
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Şampiyonluk son maça kaldı

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e yaptı.

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Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 16 sayı farkla 85-69 yenerek seride durumu 3-3'e yaptı. Play-off final serisinin 7. ve son maçını kazanan takım şampiyon olacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:23 
Anadolu Efes, Beko, Fenerbahçe, Ekonomi
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