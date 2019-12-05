Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk yarışı kıran kırana
Son Dakika Spor Şampiyonluk yarışı kıran kırana - Son Dakika Spor

Şampiyonluk yarışı kıran kırana

6 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanacak olan 11.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.

Şampiyonluk yarışı kıran kırana, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanacak olan 11.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.


Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin ikinci yarısı başlıyor. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan 10 hafta karşılaşmaları ile tamamlanan ligin ilk yarısı büyük mücadeleye sahne oldu. Hafta sonu ligin ikinci yarısı kaldığı yerden devam edecek. Hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme yarışı kıran kırana geçecek. Ligin ilk yarısını Kayserigücü FK, Gültepespor ve Sanayi Esnafspor 22 puanla ilk üç sırada tamamladılar. Bu üç takımı 18 puanla Tomarza Belediyespor, 16'şar puanla Kayseri OSB Atletikspor ve Akkışla Gençlikspor takımları takip ediyor.


"Bir birleri ile oynayacaklar"


Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin 11.haftasında Kayserigücü FK ile Gültepespor, Sanayi Esnafspor ile Kayseri OSB Atletikspor ve Tomarza Belediyespor ile ise Akkılşla Gençlikspor takımları hafta sonu karşı karşıya gelecek. Ligde kalan son 10.hafta içerisinde bir birleri ile oynayacakları karşılaşmalar şampiyonu belirleyecek. Kayserigücü FK ile Gültepespor karşılaşması Cumartesi günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada saat 12.00'de oynayacak. Kayseri OSB Atletikspor ile Sanayi Esnafspor karşılaşması ise Pazar günü Organize Sanayi Stadında saat 14.00'de oynanacak. Şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan Tomarza Belediyespor ile Akkışla Gençlikspor ise Pazar günü Tomarza İlçe Stadında saat 13.00'de kozlarını paylaşacaklar. - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İlkay Akkaya 4 yıldır telefonla taciz edildiğini duyurdu: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın
İtalyan gazetesinin "Black Friday" manşeti ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi Shaqiri Liverpool'dan ayrılmayacak: En büyük hayalim Premier Lig'i kazanmak Barcelona Mbappe için Griezmann ve Dembele'yi takasta kullanacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonluk yarışı kıran kırana
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]