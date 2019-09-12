Son Dakika Haberleri: "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
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"Şampiyonluk yaşamak istiyorum"

22 dakika önce

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Fenerbahçe dergisinde röportajı yer alan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti.

Zanka, Danimarkalı futbolcuların Fenerbahçe'de katkılarıyla iyi hatırlandığının belirtilmesi üzerine "Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarların çok tutkulu olduğunu daha önce de duyduğunu vurgulayan Zanka, "PSV'de oynarken Fenerbahçe ile Kadıköy'de hazırlık maçı yaptığımızda da stadyumda çok ses vardı. Gazişehir maçında kız arkadaşım da tribündeydi ve atmosferden çok etkilendi. Taraftarımız maçlarda ekstra performans göstermemizi sağlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde Danimarka, Hollanda ve İngiltere'de futbol oynadığını ve Premier Lig'in farklı bir boyutta olduğunu aktaran Zanka, her zaman defans oyuncusu olmayı istediğini kaydetti.

Tecrübeli stoper, Zanka lakabını zamanında altyapıda antrenörü olan şu anki Kopenhag Teknik Direktörü'nün taktığını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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