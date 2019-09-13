'Şampiyonluk yaşamaya geldim'

Kulüp dergisinde röportajı yer alan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti. Zanka, Danimarkalı futbolcuların F. Bahçe'de katkılarıyla iyi hatırlandığının belirtilmesi üzerine "Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. F.Bahçe'ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim" ifadelerini kullandı.



'ÇOK SES VARDI'



Türk taraftarların çok tutkulu olduğunu daha önce de duyduğunu vurgulayan Zanka, "PSV'de oynarken Fenerbahçe ile Kadıköy'de hazırlık maçı yaptığımızda da stadyumda çok ses vardı. Gazişehir maçında kız arkadaşım da tribündeydi ve atmosferden çok etkilendi. Taraftarımız maçlarda ekstra performans göstermemizi sağlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.