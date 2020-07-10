Şampiyonluklara "pandemi" molası verdi - Son Dakika

Şampiyonluklara "pandemi" molası verdi

Lise 3. sınıf öğrencisi Dora Derinler, gençlerde 7 kez Türkiye şampiyonu olduğu rüzgar sörfünde, dünya çapında dereceler elde etmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen uluslararası organizasyonların yeniden yapılmasını bekliyor.

Lise 3. sınıf öğrencisi Dora Derinler, gençlerde 7 kez Türkiye şampiyonu olduğu rüzgar sörfünde, dünya çapında dereceler elde etmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen uluslararası organizasyonların yeniden yapılmasını bekliyor.

Dora Derinler, 5 yaşında başladığı rüzgar sörfünde ilk derecesini 2014 yılında 13 yaş altı yarışlarında aldı.

Başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükselterek 2016'da Türkiye 3'üncüsü olan Dora, milli takıma seçildi.

Atatürk Kupası ile Türkiye şampiyonluğunu 2017 yılında elde eden 15 yaşındaki sporcu, o tarihten sonra toplam 7 kez farklı yarışlarda ulusal birincilikler elde etti.

Yurt dışındaki yarışlara katılmaya başlayan Dora Derinler, İspanya'da 2017 yılında gerçekleştirilen Dünya Techno-293 Windsurf Yarışları'nda Türkiye'yi temsil etti, aynı yıl Dünya Şampiyonası'nda da Altın Grup'ta mücadele verdi.

Dora Derinler, 2018'de Letonya'da düzenlenen Dünya Techno-293 Windsurf Yarışları'na katıldı ve 2019'da İspanya'daki yarışta dünya 16'ncısı olarak Türkiye'nin bu alanda kendi sınıfında alınmış en iyi derecesini elde etti.

Türkiye'yi, Brezilya'daki Dünya Şampiyonası ile İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hazırlanan Dora'nın hayali, Kovid-19 nedeniyle yarım kaldı.

Organizasyonların iptali ve ertelenmesine rağmen motivasyonunu yitirmeden 1 Haziran'da yeniden board üstüne çıkan Dora Derinler'in hedefi, 2024'te Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil etmek ve madalya ile dönebilmek.

Şampiyon sporcu, bu hedef için kendisini çalıştıran EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Antrenörü Emirşah Polat ile günde 7 saat karada ve denizde antrenman gerçekleştiriyor.

"Severek yaptığım için zor gelmiyor"

Rüzgar sörfünü çok sevdiğini ifade eden Dora Derinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün en az 4-5 saat su üstünde olduğunu ve tüm hayatını spora göre şekillendirdiğini anlattı.

Dora Derinler, son 4 yıldır milli takım sporcusu olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rüzgar sörfünün bazı zorlukları var. Örneğin çok pahalı bir spor. Pandemi sürecinde de zorlandık. Yarışmalar iptal oldu. Ülkemiz adına en iyi dereceleri almak üzere çalışmayı sürdürüyoruz. Bu yıl iptal edilmezse önümüzde bir dünya bir de Avrupa şampiyonası var. Hedefim 2024 Olimpiyatları'na katılıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Kısa vadeli hedefim ise dünya şampiyonalarında ülkeme derece getirmek. Haftanın 3 günü koşu yapıyorum ve her gün bisiklete biniyorum. Sudaki antrenmanlarım da zorlu ama rüzgar sörfü benim için suda yürümek gibi. Motorlu bir alet kullanmadan suda süzülmek beni çok mutlu ediyor."

Polat: "Bu kadarını beklemiyordum"

Genç sporcunun antrenörü Emirşah Polat, küçük yaşlardan itibaren Dora'nın rüzgar sörfüne olan ilgisini fark ettiklerini belirterek, "İlk başladığında 1 metre gidip 45 dakika soru soruyordu. Başarılı olacağını düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Ülkemizi temsil etti, yüz akımız oldu." ifadelerini kullandı.

Pandemi süreci nedeniyle Dora Derinler'in birçok yarışmaya katılamadığını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Birçok kulübün sporcusu salgından etkilendi. Dora'nın da bu yıl katılması gereken 3 Avrupa, 3 Dünya Şampiyonası vardı. Favori listesindeydi. Eğer iptal olmazsa 24 Ekim'de İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 1 Haziran'dan itibaren yeniden çalışmaya başladık. Sabah saat 06.00'da uyanıp kara antrenmanı yapıyor. Başarıya ulaşmayı çok istiyor. Tedbirler kalkıp organizasyonlar yeniden düzenlenince Türkiye'ye büyük başarılar getireceğine eminim."

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:21 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyonluklara 'pandemi' molası verdi - Son Dakika Spor
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