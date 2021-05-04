Şampiyonu kutladı, görevi bıraktı
04.05.2021 13:36
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olan Nazilli Belediyespor'u kutlayan Aydınspor yöneticisi Suat Deniz, görev arkadaşları tarafından yapılan eleştiriler sonrasi yönetimden istifa etti.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olan Nazilli
Belediye spor
'u kutlayan Aydınspor
yöneticisi Suat Deniz
, görev arkadaşları tarafından yapılan eleştiriler sonrasi yönetimden istifa etti. Aydın'da spor yazarlığı yapan Suat Deniz, şehri profesyonel liglerde temsil eden tek takım olan Nazilli Belediyespor'u kutlamasının ardından beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Amatör ligde mücadele eden Aydınspor'un yönetimine kısa süre önce giren Suat Deniz'e tebrik mesajı sonrası Aydınspor başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin tepki gösterdiği iddia edildi.
Nazilli ekibinin şampiyonluğuna Aydınlı bir gazeteci olarak çok sevindiğini belirten Deniz, "Bazı arkadaşlar benim sevincimi çok görmüşler. Bana kızdılar. Neymiş, Aydınspor yöneticisi olarak sosyal medyamda, 'Şampiyon Nazilli Belediyespor' yazamazmışım. Mesut Toros'un yönettiği Nazilli Belediyespor'u kutladım. Yine de yapılan eleştirilere saygı duydum. Daha çok yıpranmamak adına da Aydınspor yöneticiliğimden istifa ettim. Ben yine de Mesut Toros ve öğrencilerini yürekten kutluyorum. Suçum neyse cezamızı da çekeriz" dedi.
- Aydın
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