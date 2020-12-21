Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı - Son Dakika

Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı

21.12.2020 13:51

- Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'de coşkuyla karşılandı Göksu Üçtaş Şanlı: "Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum" Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk madalyasını...

- Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'de coşkuyla karşılandı

Göksu Üçtaş Şanlı: "Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum"

İZMİR - Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'de şampiyon cimnastikçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Şanlı, başarıların ekip işi olduğunu söyleyerek, "Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum" dedi.

Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda büyüklerde yer aletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Türkiye'ye şampiyona tarihinde büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, memleketi İzmir'de coşkuyla karşılandı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne gelen Şanlı için karşılama töreni düzenlendi. Törende Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında altın madalya kazanan ve dereceler elde eden milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı da yer aldı.

"Bu madalya hepimizin"

Törende konuşan milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, "Burada olmak çok heyecan verici. Mutlu ve gururluyuz. Genç arkadaşlarım takım finallerinde ve bireysel finallerde geleceğe dair ne kadar umutlu olduğumuzu gösterdi bize. Bizler de elimizden gelenin en iyisiyle yarışarak ülkemizi temsil ettik ve madalyayı kaptık. Böyle büyük bir organizasyonun ülkemizde olması ve Jimnastik Federasyonumuzun bu kadar kısa sürede titizlikle bunu yürütmesi, ülkemizin ne kadar güçlü ve başarılı olduğunu gösterdi. Bunun için bize destek veren başta antrenörlerimiz, takım arkadaşlarımız, ailemiz, genel müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi, hep birlikte buralara geldik. Bu madalya hepimizin" ifadelerini kullandı.

"Madalyamı, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum"

Şampiyonada önce birinci sıraya girerek altın madalyayı alması beklenen ancak ikinci sıradaki Rumen rakibinin itirazı üzerine ikinci sıraya yerleştiğini hatırlatılan Göksu Üçtaş Şanlı, "Aslında birinciliğin gözyaşını da döktük. Birinci olmuş kadar sevindik ama gümüş madalya da bizim için çok güzel. Kadın her şeyi toparlar. Evi geçindirir, annelik yapar. Kadın hep cefakardır. Bunun için ben madalyamı Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum. Hali hazırda iki yıllık bir hedefim var. O süre içerisinde de yarışmalara katılmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Murat Eskici: "Bu başarılar tesadüf değil, bu bir ekip işi"

Törende konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise tüm sporcuları yaşattıklarını gururdan dolayı tebrik ederek, "Pandemi ve İzmir depremini yaşadığımız bir süreçte başarıların ardı ardına gelmesi İzmir halkına ve sporuna can verdi. Göksu'yu ayrıca tebrik ediyorum, 30 yaşında bir anne olarak Avrupa Artistik Jimnastik müsabakalarında tarihimizde ülkemize ilk defa madalya kazandırdı. Onu ne kadar tebrik etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir anne olarak bütün kadınlara örnek olduğunu düşünüyorum. Bu başarılar tesadüf değil, bu bir ekip işi. Türk sporuna hizmet etmek için sporcularımızın hizmetçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

İsmail Göktekin: "Türk cimnastiğinin önü çok açık"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin de 33. ve 34. Avrupa Şampiyonası'nın Mersin'de düzenlendiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bu şampiyona Fransa'da düzenlenecekti. Ancak salgından dolayı düzenleyemeyeceklerini söylediler, Azerbaycan da biz de yapamayacağız deyine iki ay gibi çok kısa bir sürede Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle böyle büyük bir organizasyonu yapmamız takdire şayan. Organizasyonumuz 10 üzerinde 10 olarak not aldı. Sporcularımızı tekrar kutluyorum. İzmir cimnastiği erkeklerin yanında çok şükür kadınlarda da çok ileri düzeyde. Ülkemize cimnastik sporunu İzmir ve Bolu önde taşıyor. Türk cimnastiğinin önü çok açık."

Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı
Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı
Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı
Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı

Göksu Üçtaş, Cimnastik, Göksu, İzmir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonu, şampiyonlar karşıladı - Son Dakika Spor


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