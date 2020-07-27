Şampiyonun bayrağı köprülere asıldı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağını İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asma geleneği bu yıl da Medipol Başakşehir'le devam etti. Süper Lig'i topladığı 69 puanla şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu lacivert renkli dev bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6'ncı takım olarak tarihe geçen turuncu lacivertlilerin bayrağının Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacağı öğrenildi.