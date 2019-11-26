Son Dakika Haberleri: Şampiyonun hayali 'subay' olmak
Son Dakika Spor Şampiyonun hayali 'subay' olmak - Son Dakika Spor

Şampiyonun hayali 'subay' olmak

6 saat önce

Antalya'da eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen 17 yaşındaki Ayşin Özkılıç, muay thai sporunda 4 yılda 3 Türkiye, 3 Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğini kazandı.

Şampiyonun hayali 'subay' olmak, System.String[]

Antalya'da eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarıyla ilgilenen 17 yaşındaki Ayşin Özkılıç, muay thai sporunda 4 yılda 3 Türkiye, 3 Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğini kazandı. Dünya şampiyonluğunu hedefleyen milli sporcu, subay olmak istediğini söyledi.

Antalya'da oturan 12'nci sınıf öğrencisi Ayşin Özkılıç, eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta bu spora başladı. Tekvandoda il birincilikleri kazanan Ayşin, 4 yıl önce muay thai sporuna ilgi duydu. İlk senesinde yıldızlar kategorinde Türkiye ve Avrupa Kupası şampiyonluğu kazanan Ayşin, milli takım forması giymenin gururunu yaşadı. Genç yaşında önemli başarılara adını yazdıran Ayşin, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından 2 hafta sonra yapılan dünya şampiyonasında da ikincilik elde etti.

Gençler dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu unvanı sahibi Ayşin, büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi. Antalyaspor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenmanlarına devam eden Ayşin, "Babamın yönlendirmesiyle küçük yaşta spora başladım. Muay thai sporuna ilgi duydum. 4 yıldır bu sporu yapıyorum ve önemli başarılar kazandım. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldum. Hedefim tek eksik madalyam olan dünya şampiyonluğunu kazanmak hedefim. Milli Savunma Üniversitesi'ni kazanarak eğitimimi tamamladıktan sonra subay olmayı istiyorum" dedi.


Antalya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz 9 dil bilen Gineli Osman, yıllardır cami tuvaleti temizleyerek geçimini sağlıyor 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:32:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonun hayali 'subay' olmak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]