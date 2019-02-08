Son Dakika Haberleri: Şampiyonun İlk Konserinde Yer Yerinden Oynadı

Şampiyonun İlk Konserinde Yer Yerinden Oynadı

1 saat önce

O Ses Türkiye yarışma programının şampiyonu Ferat Üngür, Türkiye'de ilk konserini Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de verdi.

Şampiyonun İlk Konserinde Yer Yerinden Oynadı, System.String[]
O Ses Türkiye yarışma programının şampiyonu Ferat Üngür, Türkiye'de ilk konserini Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de verdi. Konser günü Ceylan Karavil Park AVM'nin 132 bin kişiyi ağırladığı öğrenildi.

Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olan Diyarbakırlı Ferat Üngür'ü ağırladı. Üngür, Türkiye'de ilk konserini Ceylan Karavil Park AVM'de verdi. Konser günü, Ceylan Karavil Park AVM'nin 132 bin kişiyi ağırladığı öğrenildi.

Aslen Diyarbakırlı olan Ferat Üngür ilk konserini memleketinde vererek AVM'de izdihama neden oldu. Seslendirdiği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir an yaşatan Üngür, hemşerilerine seslenerek ilk konserinin Diyarbakır'da gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:50 Kaynak: İHA

Diyarbakır, O Ses Türkiye, Türkiye, Magazin
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