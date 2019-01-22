Şampiyonun Kupası Ramazan Şimşek'ten
1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ilçede düzenlenen Bilardo Şampiyonası'nın finallerini izlerken şampiyon olan Erol Akar'a da kupasını takdim etti.
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP
Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek
, ilçede düzenlenen Bilardo Şampiyonası'nın finallerini izlerken şampiyon olan Erol Akar'a da kupasını takdim etti.
Gölbaşı'ndaki Aksoy Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinden sonra düzenlenen kupa töreninde şampiyona kupasını takdim eden Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, derece giren sporcuları ve turnuva hakemlerini tebrik etti. Türkiye
Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ile de sohbet eden Şimşek, Gölbaşı'nda sporun çeşitli dallarında önemli atılımların artarak devam edeceği müjdesini verdi.
2019 Ankara
Üç Bant Şampiyonası'nda toplam 175 sporcu mücadele etti. Erol Akar'ın 1.'lik kupasını aldığı şampiyonada Oğuz Köklen 2., Cihan Cengiz 3. ve Adem Özçelik 4. oldu.
Ödül törenine Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Okul Sporları Şube Müdürü Özden Şimşek, Ankara İl Bilardo Temsilcisi Mehmet Aksoy
da katıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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