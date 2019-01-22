Son Dakika Haberleri: Şampiyonun Kupası Ramazan Şimşek'ten

Şampiyonun Kupası Ramazan Şimşek'ten

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ilçede düzenlenen Bilardo Şampiyonası'nın finallerini izlerken şampiyon olan Erol Akar'a da kupasını takdim etti.

Şampiyonun Kupası Ramazan Şimşek'ten, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, ilçede düzenlenen Bilardo Şampiyonası'nın finallerini izlerken şampiyon olan Erol Akar'a da kupasını takdim etti.

Gölbaşı'ndaki Aksoy Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinden sonra düzenlenen kupa töreninde şampiyona kupasını takdim eden Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, derece giren sporcuları ve turnuva hakemlerini tebrik etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ile de sohbet eden Şimşek, Gölbaşı'nda sporun çeşitli dallarında önemli atılımların artarak devam edeceği müjdesini verdi.

2019 Ankara Üç Bant Şampiyonası'nda toplam 175 sporcu mücadele etti. Erol Akar'ın 1.'lik kupasını aldığı şampiyonada Oğuz Köklen 2., Cihan Cengiz 3. ve Adem Özçelik 4. oldu.

Ödül törenine Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Okul Sporları Şube Müdürü Özden Şimşek, Ankara İl Bilardo Temsilcisi Mehmet Aksoy da katıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

MHP, Ramazan Şimşek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Çeşme'de, Adaylıktan Çekilen Sema Aydın'ın Yerine Gelen Cumhur İttifakı Adayı Belli Oldu

MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 14:07:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şampiyonun Kupası Ramazan Şimşek'ten
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]