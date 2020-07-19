Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı - Son Dakika

Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı

LGS Türkiye birincisi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısının sırlarını paylaştı.

LGS Türkiye birincisi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısının sırlarını paylaştı. LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Merve Nida Ekin, "Ne olursa olsun asla vazgeçmeyin. Vazgeçmezseniz başarırsınız" dedi.

Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı


Emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Merve Nida Ekin, başarısında okulun katkısının büyük olduğuna dikkat çekti. Hiçbir takviye veya özel kurs almadan Türkiye birincisi olduğunu ifade eden Merve Nida Ekin, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür etti.


"Başarısız olsanız da asla vazgeçmeyin"


Merve Nida Ekin, kendisini başarıya ulaştıran süreci anlatarak, "Öncelikle çok mutluyum. Emeklerinin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Başarının en büyük özelliği bence ne olursa olsun hiç vazgeçmemek. Çok kötü yaptığım zamanlar da oluyordu. Arkadaşlarımın beni geçtiği çok oldu. Üzülüyordum ama vazgeçmiyor, çalışmaya devam ediyordum. Zor sorular çözüyordum. Ödevlerimi düzenli bir şekilde yapıyordum. Dersi derste öğreniyordum. Devlet kitaplarını okuyor, soruları çözüyordum. Çünkü sınavlarda bu kitaplardaki kalıplar kullanılıyor" dedi.


"Öğretmenlerimin çok büyük katkısı gördüm"


Sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinden çok destek gördüğünü vurgulayan Merve Nida Ekin, "Pandemi sürecinde öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Sürekli soru gönderiyordum, onlardan da cevaplarını alıyordum. Öğretmenlerim adeta her an yanımdaydı. Lise eğitimine de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam etmek istiyorum. Çünkü, burası benim okulum. Ana sınıfı ile tanıştığım bu okulun öğretmenleri, yöneticileri çok iyi. Memnunum. Belki hedefim değişebilir ama üniversitede de tıp okuyup, beyin cerrahı olmak istiyorum. Çünkü zoru seviyorum" ifadelerini kullandı.


"Okulda aldığı dersler yeterli oldu"


Merve Nida Ekin'in annesi matematik öğretmeni Zeliha Mehtap Ekin de kızının başarısı ile gurur duyduklarını ifade etti. Zeliha Mehtap Ekin, tüm anne ve babalar gibi çocuklarının başarılı olmasını istediklerini, ancak ona bu konuda hiçbir zaman psikolojik baskı yapmadıklarını belirterek, "Her zaman çok rahattı. Biz de hiç baskı yapmadık. Sadece kendisinin başarısından, kendisi adına mutlu olacağımız mesajını verdik. Çalıştı ve başarılı oldu. Çalıştığı zaman başaracağını öğrendi. Bu bizim için çok değerli. Kızımın başarısında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın katkısı çok fazla. Hiçbir takviye almadı. Okul derslerinin dışında kimseden ders almadı. Ben matematik öğretmeniyim ama kızıma hiç konu anlatmadım. Çünkü okulda aldığı dersler yeterli geliyordu. Tüm öğretmenler çok ilgiliydi. Gönderdiğimiz sorulara hemen ve doyurucu cevaplar veriyorlardı. Tüm öğretmenlerimizden ve okul yöneticilerimizden memnunuz. Hepsinin büyük katkısını gördük. Kızım her şeyi öğretmenlerinden aldı. Kızımın bundan sonraki eğitimine de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam etmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.


"Çocuklarınıza inanın, olumsuz konuşmayın"


Matematik öğretmeni Zeliha Mehtap Ekin, çocuğu sınava hazırlanan velilere de tavsiyelerde bulunarak, "Velilerin çocuklarına inanmalarını, güvenmelerini, başarılı olmasa da sevmelerini, çocuklarına her zaman destek olmalarını istiyorum. Hiçbir zaman baskı kurmadan, sadece, yapabilirsin diyerek motive edebilirler. Olumsuz konuşmadan motive etmeliyiz. Velilere bunu söylemek isterim. Üç çocuğum var, üçü de Gaziantep Kolej Vakfında okuyor. Üç kızımın da burada olmasına Yönetim Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy hocam vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Okulumuza, Gaziantep'e bir Türkiye birinciliği kazandırarak bu minnet borcumuzu bir nebze de olsa ödemekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.


"Gaziantep Kolej Vakfı'ndan başka okul düşünmüyoruz"


LGS Türkiye birincisi Merve Nida Ekin'in matematik öğretmeni olan babası Fırat Ekin de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına teşekkür etti. Baba Fırat Ekin, "Kızım, herhangi bir takviye almadan, hiçbir kursa göndermeden, sadece Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında derslerinde aldıklarıyla Türkiye birincisi oldu. Pandemi sürecinde öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızım bundan sonra da eğitimine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında devam edecek. Çünkü bizim için vizyonu ile misyonu ile tek okul Gaziantep Koleji Vakfı Özel Okullarıdır. Başka okul düşünmüyoruz. Gerek bilgi, gerekse de rehberlik açısından son derece başarılı öğretmenlerimiz var. Öğrencilerimize de birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Öncelikle, öğretmenlerini çok iyi dinlesinler. Bol bol kitap okusunlar. Çünkü yeni sınav sistemimiz okuduğunu anlamaya dayalı. Bu nedenle bol bol kitap okurlarsa daha başarılı olurlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:25 Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
16:25
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 17:17:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampiyonun tercihi yine Gaziantep Kolej Vakfı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]