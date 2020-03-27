Şampuan kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyu 'Çayra' buldu - Son Dakika

AYDIN'ın Söke ilçesinde, polis ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Çayra' ile arama yaptı. Arama sırasında Çayra'nın tepki verdiği çanta içindeki şampuan kutularından bonzai ve kokain çıktı. Gözaltına alınan C.Ç. ve A.N., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ağaçlı Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Çayra' ile arama yapıldı. Köpeğin, yolculardan C.Ç. ile A.N.'nin koltuklarının altına sakladığı çantalara tepki vermesi üzerine ekipler çantayı inceledi. Çantada bulunan şampuan kutularının içinden 1250 gram bonzai ile 10 gram kokain çıktı. Yakalanan uyuşturuculara el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. C.Ç. ve A.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.