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Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı - Son Dakika

Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı

07.08.2021 20:38

Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı İnternetten 650 bin TL'ye çıkarılan hamamın vefat nedeniyle satıldığı belirtildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şampuan meselesi yüzünden çıkan kavgada sahibi bıçaklanarak öldürülen hamam satışa çıkarılırken, internet...

Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı

İnternetten 650 bin TL'ye çıkarılan hamamın vefat nedeniyle satıldığı belirtildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şampuan meselesi yüzünden çıkan kavgada sahibi bıçaklanarak öldürülen hamam satışa çıkarılırken, internet üzerinden verilen satış ilanında ise hamamın vefat nedeniyle satıldığı de belirtildi.

Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda geçtiğimiz 18 Temmuz 2020'de tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre 10 kişilik Durmaz ailesi üyeleri yıkanmak için hamama gitti. Bir süre sonra aile üyeleri ile olayda hayatını kaybeden Hilmi Coşkun ve oğlu Sedat Coşkun arasında kullanılan şampuanın parasının ödenmesi meselesinden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp hamamın dışına taşındı. İş yeri önünde süren kavgada hamam sahibi Hilmi Coşkun, sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu Sedat Coşkun ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinde kavganın şampuan meselesinden çıktığını söylemişlerdi.

Hamam 650 bin TL'den satışa çıkarıldı

Bir kişinin hayatını kaybettiği Bolvadin ilçesindeki hamam bir satış platformunda satışa çıkartıldı. Hamamda çıkan kavgada hayatını kaybeden Hilmi Coşkun'un ailesi tarafından satışa çıkartılan hamam için 650 bin lira fiyat istenirken satış ilanının altında bulunan açıklamada ise hamamın 'vefat nedeniyle' satıldığı da bildirildi.

Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı
Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı
Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı
Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı

Türk Lirası, Karahisar, İnternet, Hamam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şampuan meselesi yüzünden sahibi öldürülen hamam satışa çıkarıldı - Son Dakika


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