ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika
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ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

02.03.2022 17:48

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan araçtaki D.D.'nin çantasında yapılan aramada şampuan ve el kremi kutularının içerisine gizlenmiş 204,47 gram metamfetamin ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince durdurulan araçtaki D.D.'nin çantasında yapılan aramada şampuan ve el kremi kutularının içerisine gizlenmiş 204,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis, D.D.'nin içinde olduğu bir aracı il girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, D.D.'nin çantasında şampuan ve el kremi kutularında poşetlere sarılmış 204,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., ifadesi alınmak üzere emniyet götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen D.D., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.(DHA)

ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞAMPUAN VE EL KREMİ KUTUSUNA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Son Dakika


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