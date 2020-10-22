Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat - Son Dakika

Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat

22.10.2020 14:12
Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat, System.String[]

Mevsim değişikliklerinden etkilenen saçlar özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte canlılığını kaybediyor.

Mevsim değişikliklerinden etkilenen saçlar özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte canlılığını kaybediyor. Yaz boyunca güneşten kuruyan saçlarınız dökülüyor, şekil almıyor ve matlaşma gibi sorunlar yaşıyorsanız bakım ve beslenme rutinlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui canlı, parlak ve güçlü saçların bakımı için sonbahar saç bakım önerilerini paylaştı.

İçeriğinde SLS ve SLES formüller bulunan şampuanların saçın nemini alarak kuru ve mat görünmesine sebep olduğunu ifade eden Sanaa Jahoui, cildin yağ ve nem dengesini bozup cildin matlaşması ve pullanmasına yol açan içeriklere dikkat etmek gerektiğini hatırlattı. Jahoui, silikon içeren şampuan ve saç kremlerine dikkat çekerek, "Silikon saç teli etrafını sardığından dolayı, nefes almasını ve bakım ürünlerinden faydalanmasını engeller ve zamanla saçın matlaşması ve tellerinin kırılmasına sebep olabilir" dedi.

Bakım ürünlerinizin doğal içerikleriyle zengin olması gerektiğine dikkat çeken Jahoui, saçın yapısına en uygun olan yağların Hindistan cevizi yağı, E vitamin yağı, Argan yağı olduğunu ve nemlendirici etkisi yüksek Aloe Vera suyu ile de bakım yapılması gerektiğini hatırlattı.

Yediklerimiz kadar güzeliz

Saçlarımız için gün boyunca bol bol su içmenin önemini vurgulayan Jahoui, "Taze meyvelerden bedeninize gerekli olan su, vitamin ve mineralleri alırken, balık ve yumurtadan gerekli omega 3 ve proteini alırız. Sağlıklı beslenerek de cildi ve saçınızı esneklik ve nem kaybından korumak mümkün" dedi.

Mutluluk güzelleştirir

Jahoui aynı zamanda, "Tatilde çektiğiniz fotoğraflara arada sırada bakın, mutlu anılar sizi güzelleştirecektir. Sonbaharda soğuyan havalar evinizde yapabileceğiniz aktiviteler ve yeni hobiler edinmek, her gün 15 dakika yoga ve esneme hareketleri yapmak ruhunuza ve güzelliğinize yansıyacaktır" önerilerinde bulundu. - İSTANBUL

Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat

Sonbahar, Silikon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Fotoğraf karesinden çıkarılan İnce ateş püskürdü: Partide bölücü kimmiş herkes gördü Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat         
14:25
Juventus, Merih Demiral için 60 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek Juventus, Merih Demiral için 60 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek         
13:57
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Kilogram fiyatı 130 liraya yükselen ıhlamurda satış patlaması yaşanıyor Kilogram fiyatı 130 liraya yükselen ıhlamurda satış patlaması yaşanıyor         
13:22
61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup         
12:03
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 14:30:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şampuan ve saç kreminde içeriğe dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei