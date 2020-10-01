Samrı Köyü'nün hem kanalizasyon hem de içme suyu isale hattı yenilendi - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Samrı Köyü'nün büyük sorunları olan kanalizasyon ve içme suyu isale hatları yenilendi.

Köy muhtarlığının il özel idaresine yapmış olduğu müracaat üzerine, idare personellerince yerinde yapılan inceleme yapıldı. Tespit edilen yerle ilgili devlet vatandaş işbirliği ile (Pür Emanet) idarece makine, boru ve teknik destek yardımı yapılıp vatandaşlarımızın mağduriyeti ivedilikle yapılarak kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştirildi.

Arızalı içme suyu isale hattı da yenilendi

Samrı Köyünde arızalı olan içme suyu isale hattı yenileme ve onarım işi İl Özel İdaresince teknik destek verilerek devlet vatandaş işbirliğince İl Özel İdare tarafından kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak, çalışmalar tamamlandı ve içme suyu sorunu giderildi. - BİLECİK