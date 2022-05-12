"Samsak döveci" türküsü "Langıdı Keşan" oldu - Son Dakika
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"Samsak döveci" türküsü "Langıdı Keşan" oldu

12.05.2022 16:43

Edirne'de Keşan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, ilçenin doğal ve turistik güzelliklerinin anlatıldığı yeni versiyon "Samsak Döveci" türküsü beğeni topladı.

Edirne'de Keşan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, ilçenin doğal ve turistik güzelliklerinin anlatıldığı yeni versiyon "Samsak Döveci" türküsü beğeni topladı.

Keşan Belediyesi farklı alan ve platformlarda ilçeyi tanıtma projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Kütahya Tavşanlı'nın son günlerde sosyal medyada popüler olan türküsü "Samsak Döveci"nin sözleri değiştirilerek ilçenin doğası, turizm değerleri, gastronomisini anlatan yeni sözlerle yorumlandı. Türkü, ilçenin kültürel ve turizm alanlarında çekilen videolarla klipleştirildi.

Müzisyen Yaşam Koçan'ın seslendirdiği yeni versiyon "Samsak Döveci" türküsü Keşan Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Bu yaz düğünlerin vazgeçilmezi 'Langıdı Keşan versiyonu' olacak." şeklindeki mesajla paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

Yeni versiyonu klarnet virtüözü Serkan Çağrı da beğendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşanlı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile yapımı devam eden Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Çağrı, kendisinin de doğduğu eski hastanenin ilçe tarihini anlatacak bir müzeye dönüştürülmesini çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yeni versiyon "Samsak Döveci" türküsü hakkında görüş bildiren Çağrı, TRT'de yayınlanan "Nefesten Sese" adlı müzik programlarında söz konusu türküyü repertuvara almaları sonrası türkünün popüler olduğunu ifade etti.

Keşan'a son gelişinde bu türküyle kendisini karşılayan müzisyenlere teşekkür eden Çağrı, şunları kaydetti:

"Dünyada en çok dinlenen ve konuşulan türkü oldu neredeyse. Bu, bizim orkestramızla ve türküye emek veren herkesin güzel sinerjisiyle oluştu. Herkes farklı bir versiyonunu ve düzenlemesini yapıyor. Samsak Döveci gibi araştırılıp, bulunup ortaya çıkarılabilecek nice türkümüz var. Genç müzisyenlerin bu gibi eserleri topluma kazandırması lazım."

Hıdırellez ve Dallık Şenliği için Keşan'a geldiğinde türkünün 9/8'lik bir versiyonuyla karşılandığını aktaran Çağrı, "Bize sürpriz yaptılar ve bu sürpriz çok hoşumuza gitti. Yaşam Koçan'ı ve Keşanlı müzisyen kardeşlerimi yaptıkları bu güzel versiyon için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Samsak döveci türküsü Langıdı Keşan oldu
Samsak döveci türküsü Langıdı Keşan oldu
Samsak döveci türküsü Langıdı Keşan oldu
Samsak döveci türküsü Langıdı Keşan oldu

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Tavşanlı, Edirne, Medya, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Samsak döveci' türküsü 'Langıdı Keşan' oldu - Son Dakika


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