Samsar: "Hedefimiz Rusya'ya vizelerin kaldırılması" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsar: 'Hedefimiz Rusya'ya vizelerin kaldırılması' - Son Dakika

Samsar: "Hedefimiz Rusya'ya vizelerin kaldırılması"

7 saat önce

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, geçtiğimiz yıl Rusya'ya resmi pasaport taşıyanlara ve tır şoförlerine vizelerin kalktığını hatırlatarak yeni hedeflerinin tüm pasaport türlerine vizelerin kaldırılması olduğunu ifade etti.

Samsar:

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, geçtiğimiz yıl Rusya'ya resmi pasaport taşıyanlara ve tır şoförlerine vizelerin kalktığını hatırlatarak yeni hedeflerinin tüm pasaport türlerine vizelerin kaldırılması olduğunu ifade etti.


Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'da yaşayan Türklerin durumlarının ve 2019 yılında Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerini değerlendirdiği bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Moskova'da bulunan konsolosluk binasında gerçekleşen toplantıya Rusya'da yaşayan çok sayıda iş insanı ve Türk vatandaşı katıldı. Rusya'da Türkiye adına görev yapan diğer konsolos, diplomat ve konsolosluk çalışanlarının da katıldığı toplantıda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerdeki iyileşme ve ekonomik gelişmeler katılımcılara aktarılırken Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, 2019 yılındaki gelişmelerden birinin resmi ve tır şoförlerinin pasaportlarındaki vizelerin kaldırılması olduğunu ifade etti. Samsar konuşmasında, "Tabii ki bizim hedefimiz, tüm vatandaşlar bağlamında vizelerin kaldırılması. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" diyerek konuya yönelik yoğun istişare halinde olduklarını açıkladı. - MOSKOVA

Moskova, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den İdlib açıklaması: Tehdit teşkil eden tüm hedefler vurulacak
Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon mesajına Rusya'dan yanıt: En kötü senaryo olur NATO toplantısında kriz! Yunanistan heyeti, Türkiye talebi reddedilince toplantıyı terk etti Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

Son Dakika Haberleri
01:41 Mine Dağ'dan 'Memleketim'
01:41 Ahmet Kural'ın aracı hurdaya döndü
00:49 Alkollü araç kullanan Ahmet Kural, zincirleme trafik kazasına sebep oldu
00:40 'Sevgililer Günü kaçamağı' paylaşımı ile sosyal medyayı salladı
00:02 Ramo 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Bilinmeyen sırlar ortaya çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 02:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsar: "Hedefimiz Rusya'ya vizelerin kaldırılması" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]